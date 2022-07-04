«Улыбаться сквозь слезы не вредно»: Фандера предстала с седыми волосами

Актриса Оксана Фандера в «Телеграме» показала фотографию, на которой предстала перед подписчиками с седыми волосами. Звезда, которой 54 года, надо признать, заметно постарела за последнее время.
«Улыбаться сквозь слезы не вредно — пусть глаза только смотрят «легально», улыбаться чтоб не было больно, что скрывается явная… тайна. Улыбаться сквозь слезы не страшно — краски меркнут лишь в слезном тумане. Улыбаться».
«Безупречная красота», «Мудрая, красивая и женственная Оксана», «Вы красивы и очень правильно самовыражаетесь», «Оксана, хорошо выглядите», — отметили в комментариях поклонники.
Оксана Фандера. Фото: «Телеграм» Оксаны Фандеры
Напомним, что Оксана Фандера — известная актриса театра и кино. Она жена знаменитого режиссера Филиппа Янковского. У них двое общих детей — сын Иван и дочь Елизавета.
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