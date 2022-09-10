Воля сообщил о переименовании Comedy Club в «Смешно – и точка»

Позже Воля заметил, что это была шутка. «Мы по-прежнему называемся Comedy Club», - сказал он.

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Напомним, что Comedy Club не выходил с февраля. Зрители заждались новых выпусков, которые, как всегда, теперь будут выходить вечерами в пятницу.