Воля сообщил о переименовании Comedy Club в «Смешно – и точка»

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ сообщил, что проект сменил название.
«Если честно, столько событий произошло за это время, поэтому с вашего позволения мы поменяли название. Внимание на экран. Теперь мы называемся: «Смешно – и точка». Добрый вечер. Это «Смешно – и точка» в эфире ТНТ».
Павел Воля. Фото: кадр из программы
Позже Воля заметил, что это была шутка. «Мы по-прежнему называемся Comedy Club», - сказал он.
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Напомним, что Comedy Club не выходил с февраля. Зрители заждались новых выпусков, которые, как всегда, теперь будут выходить вечерами в пятницу.