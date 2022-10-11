Волочкова раскрыла секрет: как сделать, чтобы миллионеры сами заваливали подарками

Также Роза Сябитова посоветовала женщинам никогда ничего не просить у мужчин, они, дескать, сами все дадут. И только в этом случае не потеряют уважение к вам.

Балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro сказала, что полностью согласна с утверждением ведущей шоу «Давай поженимся!» и поведала свою историю с Сулейманом Керимовым, который сам заваливал ее подарками, не замечая в возлюбленной материальной заинтересованности.

«Я очень люблю и Розу Сябитову, и Ларису Гузееву, наимудрейшие женщины. И полностью согласна с данным мнением. Если даже взять мою историю с Сулейманом Керимовым, то на протяжении трех лет, несмотря на то что он миллиардер, я в жизни не попросила у него ни копейки. Он все подарки делал сам, когда хотел.

Я думаю, что отношения между мужчиной и женщиной должны быть основаны на абсолютном уважении, доверии, честности, открытости, искренности, а не на какой-то коммерции. Как только появляется финансовая зависимость, отношения становятся обречены на провал, как и сказала Роза Сябитова. Я за независимые отношения между мужчиной и женщиной, только тогда они приобретут свою ценность», — прокомментировала Анастасия Волочкова эксклюзивно для Teleprogramma.pro.