Волочкова обозначила свое отношение к Алибасову и Данко

Как считает Волочкова, Данко хочет за счет нее пропиарить какую-то свою песню. Если таковая имеется.

«Скандалы просто нужны всем. Без скандалов невозможно сделать, чтобы жизнью артистов интересовались журналисты?», - задалась вопросом звезда.

«Меня уже не удивляет, когда никому не известный сбитый летчик упоминает мое имя дабы привлечь внимание к себе за неимением своего. А судьи кто? Мой профессионализм имеет право оценивать только мой зритель. И я по-прежнему выступаю на сцене, даря мое творчество безвозмездно. А бездарность этой выскочки заключается в отсутствии его мужского достоинства. Даже в таких мерзких высказываниях в мой адрес, как женщины и балерины, представлявшей Россию на всех прославленных мировых сценах. И остающейся преданной нашей стране, осуществляя благотворительность и по сей день во всех ее регионах на безвозмездной основе. И этот сбитый летчик будет заявлять о патриотизме?! А он вообще кто? И куда полез?», - спросила Волочкова.

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Ранее Данко заявил: «Волочкова. Что такое Волочкова? Она оружие в руках коллективного Запада. Посредством этой... дискредитируют нашу страну. Она бездарная танцовщица. Как профессионал говорю. Мне просто за державу обидно».