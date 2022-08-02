Волочкова накопила долгов по коммуналке за свои астраханские квартиры

Как отметил адвокат Иван Дворовенко, терпение управляющей компании лопнуло и ее представители обратились в суд, который в итоге выиграли.

«Будут наложены аресты на имущество, запрет на выезд из страны и другие последствия, пока она не погасит задолженность. Анастасия Юрьевна продолжает не платить, поэтому возможно будут и другие суды», — заметил адвокат.

Любопытно, что представители Волочковой уверяют, что все суды они выиграли. По их словам, все долги балерина давно погасила, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

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Напомним, что сейчас у Волочковой идет еще несколько судов. Она, в частности, воюет с Большим театром и соседкой, которая написала на нее заявление за оскорбление достоинства и порчу репутации.