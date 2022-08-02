Волочкова накопила долгов по коммуналке за свои астраханские квартиры

Балерина Анастасия Волочкова попала под пристальное внимание судебных приставов. Дело в том, что она накопила долгов по коммуналке на сумму 654 тысячи 385 рублей за свои квартиры в Астрахани, которых у нее 20 штук.
Как отметил адвокат Иван Дворовенко, терпение управляющей компании лопнуло и ее представители обратились в суд, который в итоге выиграли.
«Будут наложены аресты на имущество, запрет на выезд из страны и другие последствия, пока она не погасит задолженность. Анастасия Юрьевна продолжает не платить, поэтому возможно будут и другие суды», — заметил адвокат.
Любопытно, что представители Волочковой уверяют, что все суды они выиграли. По их словам, все долги балерина давно погасила, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что сейчас у Волочковой идет еще несколько судов. Она, в частности, воюет с Большим театром и соседкой, которая написала на нее заявление за оскорбление достоинства и порчу репутации.