«Водные развлечения с Тео»: Максим Траньков заснял в бассейне сына-пухляша от Татьяны Волосожар

Прославленные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков это лето вместе с детьми проводят в Сочи.
Родители принимают участие в ледовом шоу, а малыши отдыхают, наслаждаясь морем и солнцем.
В микроблогах Татьяны Волосожар и Максима Транькова стали чаще появляться снимки с участием маленьких наследников пары - дочери Анжелики и сына Теодора.
Максим Траньков дал понять, что сам учит годовалого наследника плавать. Вместе с малышом он запечатлелся в бассейне. Теодор стоит на папиной руке, явно получая удовольствие от развлечений на воде.
«По конспектам Анжелики осваиваем водные развлечения с Тео», - подписал кадр Максим Траньков.
Максим Траньков с сыном Теодором. Фото: соцсети
Поклонники тут же выразили свое восхищение папой и сыном.
«Прекрасный парень», «Лапуся», «Я в синхронное пойду, пусть меня научат», «Такой милый хомячок», «Прелесть, а не ребенок! Будьте здоровы и счастливы!» - высказались в Сети.