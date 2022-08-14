«Водные развлечения с Тео»: Максим Траньков заснял в бассейне сына-пухляша от Татьяны Волосожар

Прославленный фигурист Максим Траньков учит плавать годовалого наследника.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Фото: соцсети

Прославленные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков это лето вместе с детьми проводят в Сочи.

Родители принимают участие в ледовом шоу, а малыши отдыхают, наслаждаясь морем и солнцем.

В микроблогах Татьяны Волосожар и Максима Транькова стали чаще появляться снимки с участием маленьких наследников пары - дочери Анжелики и сына Теодора.

Максим Траньков дал понять, что сам учит годовалого наследника плавать. Вместе с малышом он запечатлелся в бассейне. Теодор стоит на папиной руке, явно получая удовольствие от развлечений на воде.

«По конспектам Анжелики осваиваем водные развлечения с Тео», - подписал кадр Максим Траньков.

Максим Траньков с сыном Теодором. Фото: соцсети

Поклонники тут же выразили свое восхищение папой и сыном.

«Прекрасный парень», «Лапуся», «Я в синхронное пойду, пусть меня научат», «Такой милый хомячок», «Прелесть, а не ребенок! Будьте здоровы и счастливы!» - высказались в Сети.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  