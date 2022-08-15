Внуки леди Дианы останутся без няни? Кейт Миддлтон с принцем Уильямом приняли неожиданное решение о будущем своих детей

Кейт Миддлтон очень серьезно относится к тому, что касается ее детей. За старшими отпрысками невестки леди Дианы приглядывает постоянная няня. Помощь в воспитании принцев и принцессы герцогине Кембриджской оказывает Мария Борралло. Она жила в Кенсингтонском дворце с самого детства старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма — Джорджа. И за это долгое время вполне успела стать членом семьи. К Марии привык не только принц Джордж, но и его титулованные родители.

При этом в СМИ просочилась информация о том, что нянечка принца Джорджа не переедет вместе с герцогами Кембриджскими в Беркшир. При этом журналисты сомневаются в том, что невестка Елизаветы II сможет обходиться без помощи няни.

Есть вероятность того, что Мари Борралло будет приезжать по необходимости в дом герцогини Кембриджской как приходящая няня. Однако большую часть времени принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи будут проводить с родителями, а не на попечении помощников.

Напомним, что в ближайшее время Кейт Миддлтон и принц Уильям переедут в скромный коттедж Аделаида вместе с детьми. В этом доме всего четыре спальни — ровно по количеству людей в семье. Такое решение супруги приняли после того, как Елизавета II сделала Виндзор своей основной резиденцией — они хотят быть ближе к Ее Величеству.

По материалам The Telegraph