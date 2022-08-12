Внимание от Примадонны: Пугачева оказалась немногословна, поздравляя жену Николаева

Жена Игоря Николаева Юрия Проскурякова накануне отметила юбилей. Певице исполнилось 40 лет. По такому случаю звезда собрала вокруг себя друзей и близких. Неизменно в этот день была рядом и Алла Пугачева как давний и любимый друг семьи, но не в этот раз. Примадонна, как известно, сейчас живет за границей, куда уехала почти полгода назад.