Внешне - скромница, внутри - монстр: Пресняков откровенно заговорил об Орбакайте

Владимир Пресняков на YouTube-канале «Света вокруг Света» признался, что влюбился в Кристину Орбакайте, когда она была несовершеннолетней. Ему было 18, а ей всего 15 лет. Увидев ее по телевизору, он был поражен, что дочь самой Аллы Пугачевой ведет себя очень скромно.

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Впервые встретились они в 1986 году на концерте Лаймы Вайкуле. Кристина Орбакайте влюбилась в него тоже, но подтолкнула их к отношениям Алла Пугачева, которая подошла к Владимиру Преснякову как-то за кулисами и сказала, что ее дочь интересуется им, то есть фактически дала зеленый свет молодежи.

«Меня поражала скромность ее, воспитанность, прибалтийская сдержанность», - поведал артист.

Однако покорила его окончательно юная Орбакайте, когда показала своему избраннику свою вторую сторону. Однажды вечером Пресняков пошел провожать ее до дома, была зима, гололед, Кристина поскользнулась и стала ругаться, как матрос. Это позабавило ее избранника.