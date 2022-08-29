Вместо одежды – ладони, между ног – тряпка: Бритни Спирс снова отличилась в Сети

Певица Бритни Спирс удалила свой аккаунт в популярной соцсети с фотографиями, но ее любовь к позированию пересилила. И звезда опубликовала новое фото в другом популярном сообществе (заблокированном в России) – Twitter.

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Бритни и раньше не слишком утеплялась, появляясь перед камерами, исключений не произошло и в этот раз. Вместо бюстгальтера артистка использовала собственные руки, а между ног положила тряпку, похожую на полотенце или простыню. Судя по всему, певица побывала на массаже в SPA и сделала фото сразу после сеанса.