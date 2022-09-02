Вместо «Голоса» будет выходить шоу «Фантастика»: официальное заявление Эрнста

Ведущим проекта станет Вадим Галыгин.
Константин Эрнст.

Константин Эрнст. Фото: Global Look Press

Вместо привычного шоу «Голос» теперь по пятницам будет выходить другой музыкальный проект.

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Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на федеральном просветительском марафоне «Знание».

Новая программа называется «Фантастика» и ведет ее Вадим Галыгин. В новом музыкальном проекте будут соревноваться двенадцать анимированных цифровых двойников.

До этого стало известно, что премьера проекта «Голос 60+» состоится в воскресенье.

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