Вместо «Голоса» будет выходить шоу «Фантастика»: официальное заявление Эрнста

Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на федеральном просветительском марафоне «Знание».

Новая программа называется «Фантастика» и ведет ее Вадим Галыгин. В новом музыкальном проекте будут соревноваться двенадцать анимированных цифровых двойников.

До этого стало известно, что премьера проекта «Голос 60+» состоится в воскресенье.