Вместо «Голоса» будет выходить шоу «Фантастика»: официальное заявление Эрнста

Вместо привычного шоу «Голос» теперь по пятницам будет выходить другой музыкальный проект.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на федеральном просветительском марафоне «Знание».
Новая программа называется «Фантастика» и ведет ее Вадим Галыгин. В новом музыкальном проекте будут соревноваться двенадцать анимированных цифровых двойников.
До этого стало известно, что премьера проекта «Голос 60+» состоится в воскресенье.