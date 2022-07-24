«Вместе мы – огромная сила!»: Филипп Киркоров направился в Крым

Филипп Киркоров начал большой тур по югу России. Народный артист уже выступил с аншлагом перед сочинцами, где объявил, что не собирается уезжать из страны, поскольку его здесь держат корни и дети.

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Кроме того, певец встал перед публикой на колени и перекрестился несколько раз. Так Киркоров хотел исправить свою вину за танцы на кресте во время своего юбилейного шоу.

Позже произошел казус – Филипп Бедросович застрял на несколько часов в придорожной заправочной станции из-за потопа в Сочи по пути в Геленджик. Вместе с тем артист не потерял силы духа и записал видеообращение для жителей Крыма, куда отправится после Краснодарского края.