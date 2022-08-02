«Везде и всюду только радушие»: Богомолов не увидел русофобии за границей

Проведя отпуск за границей, известный режиссер Константин Богомолов написал пост о русофобии, которую он не увидел в своих поездках за рубежом.

«В чем я убедился. Нет никакой враждебности к русским. От слова «совсем». Об инцидентах с отказом обслужить — о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность и уважение», — пишет супруг Ксении Собчак в Telegram.

«Это будет, наверное, неприятно «стыдящимся», но в Европе я встречаю везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой — среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолетах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых — везде и всюду только радушие к русским. И уважение».