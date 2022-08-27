«Вести «Голос» больше нет сил»: Иван Ургант высмеял ушедшего с проекта Дмитрия Нагиева

Телеведущий Иван Ургант накануне стал ведущим онлайн-проекта, посвященного IT-образованию. Передача прошла на YouTube, и все три часа шоумен держал веселую ноту, отпуская шутки и подмечая нюансы сферы. Формат проекта очень напоминал одну некогда популярную передачу на телевидении, которую ранее вел Ургант.

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Шутки Ургант тоже старался отпускать под стать своему созданному годами образу и проекту. Не обошел вниманием он и уход Дмитрия Нагиева с «Голоса».

«Вот пишут люди: «Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела». Это Дмитрий из Москвы, у которого вести «Голос» больше нет сил», - процитировала «Комсомольская правда» шутку Урганта над Нагиевым.

Сам Нагиев объяснял свой уход с проекта тем, что решил просто взять паузу. Заменит харизматичного любимца публики Лариса Гузеева.