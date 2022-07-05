Верующие Кубани выступили против концертов Бузовой

Проживающие на Кубани православные и мусульмане обратились в Министерство культуры. В их жалобе говорится: они не желают, чтобы в их регион приезжала с концертами Ольга Бузова.

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По мнению верующих, во время выступлений певицы на сцене происходят «сатанинские обряды», а сама Ольга позволяет себе изображать мать Христа, появляясь на концертах с нимбом над головой.

Бузова планирует выступить на Кубани уже в августе. Прежде она сообщала, что останется в этом году без отпуска, потому что у нее слишком напряженный график, сообщает Телеканал «360».

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