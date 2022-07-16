Вернулись вместе с Аллой? Гарри и Лиза Галкины вместе с дочкой Орбакайте запечатлелись на фоне подмосковных пейзажей

Дети Аллы Пугачевой, близнецы Гарри и Лиза покрасовались в компании своей племянницы Клавдии Земцовой.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкины, близнецы Гарри и Лиза очень дружны со своей родной племянницей Клавой Земцовой.

Дочка Кристины Орбакайте практически ровесница наследников Аллы Пугачевой. Малыши растут вместе и часто общаются.

В соцсети появился совместный снимок Лизы, Гарри и Клавы. Все трое в кадре счастливо улыбаются. Позируют наследники известного семейства на фоне подмосковных пейзажей. За спиной у ребят пышный лес и водоем.

 

Лиза и Гарри Галкины с Клавой Земцовой. Фото: соцсети

Поклонники тут же отреагировали на фото, сделав комплименты детям и их родителям.

«Красивые и одаренные детки, счастья вам, растите здоровыми и умными на радость своим родителям», «Здоровья, счастья малышам и их родителям», «Милые детки-конфетки», - высказались в Сети.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Правда, непонятно, когда именно был сделан этот снимок. Не исключено, что он архивный.

Напомним, накануне появилась информация, что Алла Пугачева вернулась в Москву, как и обещала ранее.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  