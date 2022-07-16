Вернулись вместе с Аллой? Гарри и Лиза Галкины вместе с дочкой Орбакайте запечатлелись на фоне подмосковных пейзажей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкины, близнецы Гарри и Лиза очень дружны со своей родной племянницей Клавой Земцовой.
Дочка Кристины Орбакайте практически ровесница наследников Аллы Пугачевой. Малыши растут вместе и часто общаются.
В соцсети появился совместный снимок Лизы, Гарри и Клавы. Все трое в кадре счастливо улыбаются. Позируют наследники известного семейства на фоне подмосковных пейзажей. За спиной у ребят пышный лес и водоем.
Лиза и Гарри Галкины с Клавой Земцовой. Фото: соцсети
Поклонники тут же отреагировали на фото, сделав комплименты детям и их родителям.
«Красивые и одаренные детки, счастья вам, растите здоровыми и умными на радость своим родителям», «Здоровья, счастья малышам и их родителям», «Милые детки-конфетки», - высказались в Сети.
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Правда, непонятно, когда именно был сделан этот снимок. Не исключено, что он архивный.
Напомним, накануне появилась информация, что Алла Пугачева вернулась в Москву, как и обещала ранее.