Вера Брежнева и Константин Меладзе официально расстались

Украинский блогер Алена Жужа в соцсетях сообщила о разрыве отношений в паре певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе.

Как отметила Жужа, информация у нее от близких людей звезд. По словам Жужы, сейчас Вера Брежнева в Италии, где у нее несколько объектов недвижимости. Исполнительница весело проводит время в компании своей семьи. При этом она удалила большинство фотографий с Меладзе из своих соцсетей.

При этом Жужа заметила, что Константин Меладзе также находится в Италии. Туда же перебралась и его дочь от первого брака Лия. Она будет строить музыкальную карьеру.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе сыграли тайно свадьбу в 2015 году. Общих детей у них нет.