А ведь была бы отличная пара: что сказал Басилашвили перед первым поцелуем с Гурченко

Как оказалось, изображать любовь артистам было не всегда просто — Олег Басилашвили не очень хорошо воспринимал текст сценария, ему он казался чужеродным.

Особенно тяжело ему далась сцена с первым поцелуем с героиней Людмилы Гурченко. После нескольких мучительных минут, актриса в итоге прервала съемки и переписала текст специально под своего партнера, идеально уловив его чувство речи.

«Людмила переписала сама сцену так, как и должно было быть. Прочувствовала мою стеснительность. Подобрала слова, которые я действительно могу произнести. Как итог — получилось очень хорошо. Мы около минуты переглядываемся, произносим какие-то междометия, а потом мой герой произносит: «Ну все, довольно!» — и целует любимую женщину», — вспомнил Олег Басилашвили в интервью «КП-Петербург».