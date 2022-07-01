Вдовиченков рассказал о судьбе «Бумера» из одноименного фильма

Как отметил Вдовиченков, он дал слабину и посоветовал победителю машину продать. «Проходит десять лет. В 2017 году я выхожу из театра. И стоит Х5, на котором я снимался. И сидит этот парень. Он на нем ездит до сих пор. Он сказал, что после такого кино не может продать эту машину», — сказал Владимир Вдовиченков.

Напомним, что картины «Бумер» и «Бумер-2» стали культовыми. Главные герои прославились на всю страну.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также