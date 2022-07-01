Вдовиченков рассказал о судьбе «Бумера» из одноименного фильма

Актер Владимир Вдовиченков в программе «Кино в деталях» рассказал о судьбе автомобиля BMW Х5 из фильма «Бумер».
«После премьеры второго «Бумера» в качестве рекламной кампании режиссер Сергей Сельянов придумал такую штуку. В билетах были цифры. Четверым выпало право участвовать в лотерею. В гостинице им дали маленькие тачки. И кто выиграл в импровизированной гонке, тому доставалась машина, на которой мы снимались».
Как отметил Вдовиченков, он дал слабину и посоветовал победителю машину продать. «Проходит десять лет. В 2017 году я выхожу из театра. И стоит Х5, на котором я снимался. И сидит этот парень. Он на нем ездит до сих пор. Он сказал, что после такого кино не может продать эту машину», — сказал Владимир Вдовиченков.
Напомним, что картины «Бумер» и «Бумер-2» стали культовыми. Главные герои прославились на всю страну.
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