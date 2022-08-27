Вассерман заявил, что останется девственником «по техническим причинам»

Интеллектуал Анатолий Вассерман заявил на YouTube-канале «Диана Кади», что уже не сможет лишиться девственности «по техническим причинам».
«Боюсь, что в моем возрасте это может просто не получиться по чисто техническим причинам. Желания нет. Мне хватает других неприятностей».
Как отметил интеллектуал, он много лет назад принял решение не спать с девушками и не жалеет об этом. По его словам, поводов для переживаний нет, потому что он попросту не знает, чего лишился.
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Ранее Вассерман рассказал, что в школьные годы он был влюблен в девушку по имени Лена. Затем перешел в другую школу и потерял ее из вида. Он сказал, что является человеком малообщительным, поэтому быстро забывает прежних.