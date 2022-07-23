«Вас заметят»: Анна Асти дала советы начинающим артистам

Анна Асти по праву считается одной из самых востребованных российских исполнительниц, поэтому может давать юным коллегам полезные советы. На фестивале VK Fest звезда рассказала, как артистам не стать заложниками одной песни.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна подчеркнула, что музыкантам всегда нужно экспериментировать и продолжать творить несмотря ни на что.

«Когда ты понял, что это твоя песня, нужно продолжать где-то в этом же стиле, потому что людям это понравилось. Но никогда и не ставить на одну песню», — поделилась звезда.

Также Асти рассказала, как начинающим музыкантам самостоятельно начать карьеру. По ее мнению, артистам нужно писать треки и публиковать их в Сети.

«Если это талантливо и круто, вас заметят!» — отметила Анна в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!».

Ранее с журналистами пообщалась Ольга Бузова. Поющая ведущая призналась, что провела в дороге 28 часов, чтобы успеть к началу VK Fest.