«Две бессонные ночи, три самолета»: Ольга Бузова триумфально вернулась в Россию

Ольга Бузова уже который год открывает VK Fest. На этот раз, чтобы успеть на фестиваль, поющей ведущей пришлось провести в дороге 28 часов.

21 июля теледива отсняла финал шоу «Звезды в Африке», после чего сразу отправилась в Москву.

«Вы не представляете, что мне пришлось сделать, чтобы оказаться здесь! Две бессонные ночи, четыре часа на машине, три самолета, пересекла два континента», — поделилась Ольга.

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Сегодня утром Бузова приземлилась в Москве и сразу из аэропорта уехала на площадку VK Fest.

«Очень сложная была логистика, но я всегда говорю, если ты чего-то хочешь на самом деле, то ты обязательно успеешь», — рассказала звезда Telegram-каналу «А теперь внимание!».

Ранее в Сети появилось фото образа Ольги Серябкиной, в котором она выступила на фестивале. Для мероприятия певица выбрала светлое миниатюрное платье с глубоким декольте.