Варшавер ответил Соколову, который выразил недовольство своей ролью в «Ленкоме» при Захарове

По словам Марка Варшавера, любой режиссер имеет свое мнение по отношению к актеру. «Если поставить двух режиссеров, то они с большей долей вероятности разное скажут про одного и того же артиста», — заметил директор.

«При Захарове играло 15 процентов артистов в «Ленкоме». Сегодня играют все. Нет неталантливых артистов. Я даю роли всем, кого приглашал в театр Захаров. Они, вероятно, были талантливы, раз Захаров их приглашал. Среди них был и Соколов. Я считаю, что он действительно незаслуженно не получал роли. Он интересный артист и человек, который многое сделал для театра. И самое главное, что он это доказал своей постановкой «ЛюБоль». Отношусь к нему с пиететом», — заметил Варшавер.

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Ранее Андрей Соколов заявил: «Я уже долго работал в театре, а сыграл всего две роли. Причем вели разговоры с Марком Анатольевичем Захаровым, который обещал много, но в результате, к сожалению, реализовано ничего не было».