Варшавер — о дочери Марка Захарова: «В театре ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой»

Единственная дочь ныне покойного Марка Захарова — Александра Захарова — уже несколько лет ведет войну с директором «Ленкома» Марком Варшавером, считая его недостойным преемником своего именитого отца. А ведь когда-то у них были вполне дружеские отношения.

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Сам Марк Варшавер в беседе с сайтом Teleprogramma.pro поделился тем, как он относится к Александре Захаровой, дав понять, что в театре актриса всегда вела себя так, словно она выше других.