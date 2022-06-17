Вадим Манукян возмутился шуткой Ксении Собчак над Дианой Гурцкой

Блогер и журналист Вадим Манукян заявил о том, что Ксения Собчак стала «нерукопожатной» после ее шутки над Дианой Гурцкой. Ранее Ксения Анатольевна опубликовала в своем Telegram-канале снимки, на которых Гурцкая изображена под руку с мужчиной в зале с огромными стендами, и подписала: «Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды».

Это шокировало Вадима Манукяна. Журналист и блогер резко отреагировал на «шутку» Собчак, заявив, что ни у кого нет права издеваться над людьми с ограниченными возможностями, выдавая это за безобидный юмор:

«На мой взгляд, каждый уважающий себя человек после подобных вещей не должен подавать ей руки. Я считаю, что таких, как Собчак, ни в коем случае больше нельзя приглашать на работу в структуры, которые имеют государственное участие», — сказал он.

По мнению Манукяна, поступок Ксении Собчак — достаточное основание для того, чтобы ее перестали приглашать на корпоративы:

«Только так эту даму, которая позволяет себе подобный «юмор», можно привести в чувство. Диана Гурцкая, которая несмотря на то что является незрячей, живет полной жизнью и помогает другим людям с ограниченными возможностями поверить в себя и свои силы, в том числе являясь спикером по инклюзии на ПМЭФ», — проводит слова журналиста и блогера издание «РИА ФАН».

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