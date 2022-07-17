В тихом омуте: Лариса Долина сделала сенсационное признание о личной жизни

Привыкшая умалчивать о личном Лариса Долина сделала сенсационное признание на «Славянском базаре» в Витебске: она влюбилась, и это взаимно.

То ли прекрасная погода поспособствовала, то ли звезда просто была в хорошем настроении, но за признанием последовали и другие подробности.

Народная артистка РФ отметила, что чувство влюбленности вдохновляет ее на новые свершения. Романтичные отношения ее окрыляют, и звезда совершенно не думает о цифрах в паспорте.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — призналась эстрадная певица.

В свои 66 лет Долина выглядит просто великолепно. В одной из последних публикаций звезда эстрады признавалась, что не намерена стареть.

Источник: prozvezd.