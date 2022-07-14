«Не хочу я стареть!»: 66-летняя Долина в люксовом платье козырнула фигурой «песочные часы»

Лариса Долина поделилась в своем микроблоге свежим снимком, показав свой царственный образ. Джазовая певица примерила черное платье в силуэтном фасоне с блестками и разрезом до середины бедра. При этом артистка умело подчеркнула точеную талию, скорректировав фигуру «песочные часы».
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В свои 66 лет Долина выглядит просто великолепно. Певица привела строчки из стихотворения поэтессы Лариса Рубальской, признавшись, что мнение хейтеров ее совершенно не волнует.
Артистка считает, что женщина в любом возрасте имеет право выглядеть так, как ей хочется. И Лариса Александровна стареть не намерена.
«Не хочу я стареть,
Не хочу!
Говорят, что отлично
Я выгляжу…
Мне такое еще
По плечу,
Что не всякая юная
Выдержит!
Я такое придумать могу,
Что другие мне просто…
Завидуют!
Юность блеклая
В вечном долгу-
Что я в ней, кроме
Скромности, видела?» - писала Лариса.
Лариса Долина в мерцающем силуэтном платье щегольнула фигурой "песочные часы". Фото: личный архив
«Добрый день всем! И друзьям, и коллегам, и хейтерам, коих сейчас тучи налетят. Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67! Мой возраст - мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать по полной!
Берегите себя, милые женщины и не дайте паспортному возрасту главенствовать над физиологическим! Мудрые люди говорили во все времена: нам столько лет, насколько мы себя чувствуем!
Дышите полной грудью, никого не слушайте и делайте, что хотите! И еще улыбайтесь почаще, это продлевает жизнь точно!» - отметила певица.