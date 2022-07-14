«Не хочу я стареть!»: 66-летняя Долина в люксовом платье козырнула фигурой «песочные часы»

Лариса Долина поделилась в своем микроблоге свежим снимком, показав свой царственный образ. Джазовая певица примерила черное платье в силуэтном фасоне с блестками и разрезом до середины бедра. При этом артистка умело подчеркнула точеную талию, скорректировав фигуру «песочные часы».

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В свои 66 лет Долина выглядит просто великолепно. Певица привела строчки из стихотворения поэтессы Лариса Рубальской, признавшись, что мнение хейтеров ее совершенно не волнует.

Артистка считает, что женщина в любом возрасте имеет право выглядеть так, как ей хочется. И Лариса Александровна стареть не намерена.

«Не хочу я стареть,

Не хочу!

Говорят, что отлично

Я выгляжу…

Мне такое еще

По плечу,

Что не всякая юная

Выдержит!

Я такое придумать могу,

Что другие мне просто…

Завидуют!

Юность блеклая

В вечном долгу-

Что я в ней, кроме

Скромности, видела?» - писала Лариса.