«В свои почти сорок»: Ксения Бородина показала себя без фильтров, объяснив прекрасный внешний вид отдыхом и загаром

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина отчитала хейтеров.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина часто сталкивается с хейтом в Сети. Преимущественно звезду экрана критикуют за ее любовь к фильтрам и фотошопу, без которых не показывает себя в соцсети.

Телеведущая решила ответить на хейт, поделившись своим честным фото. В микроблоге Ксения Бородина разместила снимок с дочками Марусей и Теоной, на котором запечатлена во время отдыха в Турции.

Ксения Бородина заявила, что не использовала фильтры при этом.

«Меня любят хейтить за фото с фильтрами, вот вам фото без фильтров от слова совсем. Может, вы все-таки поймете, что на эту тему вам меня не поймать. В свои почти 40 я довольна своей внешностью и жизнью, а вот вы, судя по всему, нет. А еще отдых и загар всегда идут на пользу», - объяснила Ксения Бородина причину своего прекрасного внешнего вида.

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: соцсети

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Подписчики Ксении Бородиной, правда, тут же высказали сомнения по поводу того, что на снимке нет фильтров. По их словам, невооруженным глазом видно, что фото обработано.

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