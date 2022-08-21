«В свои почти сорок»: Ксения Бородина показала себя без фильтров, объяснив прекрасный внешний вид отдыхом и загаром

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина часто сталкивается с хейтом в Сети. Преимущественно звезду экрана критикуют за ее любовь к фильтрам и фотошопу, без которых не показывает себя в соцсети.

Телеведущая решила ответить на хейт, поделившись своим честным фото. В микроблоге Ксения Бородина разместила снимок с дочками Марусей и Теоной, на котором запечатлена во время отдыха в Турции.

Ксения Бородина заявила, что не использовала фильтры при этом.