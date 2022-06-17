«В синих тонах»: Нетребко похвасталась роскошью своей австрийской квартиры

Просторные комнаты, много естественного света, дорогая мебель, коллекции фарфора и уютные предметы декора. Здесь она живет вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тьяго.

А вот с другой роскошной недвижимостью — квартирой в Нью-Йорке на Манхэттене — что-то произошло. Как призналась певица, ее больше нет. Хотя она была приобретена ею в ипотеку.