«В синих тонах»: Нетребко похвасталась роскошью своей австрийской квартиры

Оперная певица Анна Нетребко регулярно делится с подписчиками в запрещенной в России соцсети кадрами из своей жизни. Поездки, посиделки и рецепты — звезда, проживающая в Вене, хвастается, какой насыщенной у нее является жизнь вдали от Родины, постоянно. На этот раз исполнительница «пригласила в гости» всех своих фолловеров и похвасталась роскошным интерьером своей австрийской квартиры.
«Этюд в синих тонах», — подписала звезда фотографии.
Интерьер квартиры Анны Нетребко. Фото: соцсети
Просторные комнаты, много естественного света, дорогая мебель, коллекции фарфора и уютные предметы декора. Здесь она живет вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном от первого брака Тьяго.
А вот с другой роскошной недвижимостью — квартирой в Нью-Йорке на Манхэттене — что-то произошло. Как призналась певица, ее больше нет. Хотя она была приобретена ею в ипотеку.