В Сети появилось фото Дарьи Дугиной за два часа до гибели

Вокалистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова выложила в Интернете фото с погибшей дочерью известного политолога Александра Дугина Дарьей. Снимок артистка сделала за два часа до трагедии.

«В 20:00 выложила во ВКонтакте, а в 22:00 это уже все случилось. Вообще в шоке», — поделилась Макарова своими эмоциями в соцсетях.

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