В Сети появилось фото Дарьи Дугиной за два часа до гибели

Вокалистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова выложила в Интернете фото с погибшей дочерью известного политолога Александра Дугина Дарьей. Снимок артистка сделала за два часа до трагедии.
«В 20:00 выложила во ВКонтакте, а в 22:00 это уже все случилось. Вообще в шоке», — поделилась Макарова своими эмоциями в соцсетях.
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Фото: соцсети
Машину Дарьи Дугиной взорвали неизвестные в Подмосковье. Предположительно, заказчики охотились за ее отцом, который тоже должен был ехать в ее машине. Но в самый последний момент политолог пересел в другое авто.