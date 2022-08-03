В немецком Кайзерслаутерне состоялось прощание со звездой «Сватов» Писанкой

В немецком Кайзерслаутерне состоялось прощание со звездой сериала «Сваты» Русланой Писанкой. Траурное мероприятие прошло возле церкви городского кладбища.

Как отметил в соцсетях вдовец актрисы Игорь Исаков, в Германии его жену не похоронят. В ближайшее время прах звезды «Сватов» доставят в Киев. Точная дата прощания в столице Украины, по его словам, станет известна позже.

По словам Исакова, он уже решил все вопросы с документами. Вдовец поблагодарил всех, кто переживал за него в последнее время.