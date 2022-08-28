«В нашей семье еще один новый человек»: Валерия прижала к груди новорожденного сына падчерицы Данаи

Певица понянчилась с малышом Даниэлем. Внук Иосифа Пригожина еще совсем крошка.

Валерия. Фото: личный архив

Певица Валерия поделилась первым снимком с малышом Даниэлем. Внука семье музыкального продюсера Иосифа Пригожина подарила его дочь Даная. 

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Валерия уже успела понянчиться с сынишкой своей падчерицы. Певица прижала грудного малыша к себе, услышав молочный аромат, который исходил от Даниэля. 

«Даночка родила прекрасного малыша. Господи, детки — это такое чудо! Как хочется, чтобы все беды и невзгоды обходили их стороной. Вот и в нашей семье еще один новый человек. Новая жизнь — новая судьба. Пусть маленький Даниэль будет счастлив!» - отметила Валерия, заботливо укачивая младенца.

У певицы большой опыт в воспитании детей. Ведь у нее уже есть родная внучка Селин, которую ей подарили младший сын Арсений Шульгин с невесткой Лианой.

Валерия с сыном Данаи Пригожиной - Даниэлем. Фото: личный архив

Иосиф Пригожин с внуком Даниэлем. Фото: личный архив

Новорожденного внука впервые увидел и сам Иосиф Пригожин. Муж Валерии не спускал малыша с рук, воркуя с ним.

«Первая встреча с внуком! Как же я был счастлив увидеть его. Ангелочек Даниэль», - расчувствовался Иосиф.

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