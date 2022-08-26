«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно»: Орбакайте — о Лизе и Гарри Галкиных

Как отметила певица, она всегда выступала против этого.
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

Певица и актриса Кристина Орбакайте заявила, что в свое время отговаривала свою мать Аллу Пугачеву от рождения двойняшек — Лизы и Гарри Галкиных.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против».

Как заметила Орбакайте, ее мать «не умеет быть настоящей матерью». По ее словам, Примадонна не уделяла ей в детстве должного внимания из-за гастролей. Орбакайте считала, что Лиза и Гарри тоже будут лишены материнской любви, сообщает tvcenter.ru.

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Ранее в СМИ проходили новости, якобы Кристина Орбакайте была против рождения Лизы и Гарри, потому что не хотела делить наследство Примадонны. Певица никогда не подтверждала эти сообщения.

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