«В кого ты превратилась?» Азиза увидела нынешнюю Дану Борисову и ужаснулась

На съемках шоу «Пусть говорят» поругались певица Азиза и ведущая Дана Борисова.

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Увидев Дану Борисову в студии, Азиза не стала скрывать своих эмоций и прилюдно унизила знаменитую блондинку, пройдясь по ее внешнему виду.

«Ты так ужасно выглядишь, Дана! Посмотри на себя! Мне тебя жалко! Ты же — красавица! Посмотри, в кого ты превратилась!» — сказала певица.

Борисова не ожидала такого хамства и растерялась, просто молча опешив. А Азиза продолжила наступление, заявив, что Дане нужно срочно обратиться к специалистам.