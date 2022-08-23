В какой школе учится сын Стоцкой, якобы похожий на Киркорова

Певица Анастасия Стоцкая устала объяснять всем, что ее 11-летний сын Саша похож на своего отца Сергея Абгаряна, а вовсе не на поп-короля Филиппа Киркорова. Артистка довольно щепетильно относится к этой теме и блокирует в соцсетях всех, кто высказывается по этому поводу.

Грядет 1 сентября. Наши журналисты позвонили певице, чтобы поинтересоваться — как они готовятся к новому учебному году.

«Форма куплена, рубашка куплена. Кроссовки есть. Цветы купим накануне. Вот и вся подготовка. Это же не первый класс, у меня ребенок уже в пятый перешел», — заявила Стоцкая Teleprogramma.pro.

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Артистка подчеркнула, что Саша учится в школе с углубленным изучением английского языка. В это же заведение пойдет и ее пятилетняя дочь Вера через два года.