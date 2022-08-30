В Италии отказались приходить на концерт Меладзе из-за нереального ценника

Представитель Валерия Меладзе недавно впервые прокомментировал громкое заявление музыканта о том, что он решил покинуть шоу-бизнес и вновь стать ученым. По утверждению Георгия Симоняна, певец просто пошутил.

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Сейчас артист спокойно гастролирует по России, собирая на своих выступлениях аншлаги. А вместе с тем оказывается, что Валерий Меладзе должен в это время выступать в Италии — в Форте-деи-Марми.

28 августа здесь отменили его концерт, поскольку зрители отказались покупать билеты за 500–2800 евро. Говорят, что именно поэтому Валерий Меладзе вспомнил про Россию, где со словами «пошутил-пошутил» вышел на сцену и получил свой гонорар.