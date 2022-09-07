В голове не укладывается: Самойлова подвергла опасности жизнь своего маленького сына

Для Оксаны Самойловой и рэпера Джигана их сын Давид, родившийся в феврале 2020 года, был более чем долгожданным ребенком.

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Скептики похихикали в тот момент, что жена музыканта наконец-то может отдохнуть после четвертых родов, ведь ее муж наконец-то дождался наследника (до этого супруга рожала только девочек).

Рэпер не сдерживал в тот момент эмоций и, когда узнал, что у него наконец-то будет пацан, впервые расплакался на публике.

Удивительно, но сейчас Оксана Самойлова довольно попустительски относится к здоровью и жизни своего ребенка. Фолловеры блогера были раздосадованы, когда увидели ее видео в соцсетях.