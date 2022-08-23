В Германии прах не развеивают: вскрыли большой обман о последней воле Шатунова

Андрей Разин продолжает настаивать на том, что тело Юрия Шатунова сожгли не просто так. Продюсер утверждает, что его директор Аркадий Кудряшов якобы довел его до смерти и теперь скрывает следы преступления.

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В доказательство он заявил, что последняя воля Юрия Шатунова, которую огласил Аркадий Кудряшов, о том, чтобы его тело сожгли и развеяли над любимым озером в Германии, — полный абсурд.

Во-первых, говорит Разин, Шатунов был православным и носил крестик, а это противоречит христианским канонам. И, во-вторых, это невозможно сделать в ФРГ.

«Все, что говорит Кудряшов, — это все ложь. Они сожгли Юру, Светлана увезла его прах, но что с этим прахом будет, никто не знает. Тем не менее факт остается фактом: на Троекуровском кладбище Юры нет. Его похороны — инсценировка, а его адвокат, как всегда, врет», — написал в соцсетях Разин.