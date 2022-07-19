«В Германии меня узнают»: как немцы относились к Юрию Шатунову

При этом Юрий Шатунов отмечал, что не всегда готов общаться с фанатами в Германии.

«Когда иду один, то могу дать автограф. Если с семьей, то извиняюсь и отхожу в сторону. Люди понимают и нормально к этому относятся», - рассказывал Юрий Шатунов.

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Напомним, что Юрий Шатунов выступал в России. Однако его семья находилась в Германии. Он регулярно летал к родным.