«В Германии меня узнают»: как немцы относились к Юрию Шатунову

Музыкант Юрий Шатунов в интервью телеканалу «Москва 24» в 2012 году говорил, что на улицах в Германии его узнают поклонники.
«В Германии меня узнают. Подходят, чтобы сфотографироваться и взять автограф».
При этом Юрий Шатунов отмечал, что не всегда готов общаться с фанатами в Германии.
«Когда иду один, то могу дать автограф. Если с семьей, то извиняюсь и отхожу в сторону. Люди понимают и нормально к этому относятся», - рассказывал Юрий Шатунов.
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Напомним, что Юрий Шатунов выступал в России. Однако его семья находилась в Германии. Он регулярно летал к родным.