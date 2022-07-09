«В Эстонии на пропитание и пропой не заработаешь»: Шахназаров – о вернувшейся в Россию Ауг

На днях оскандалившаяся актриса Юлия Ауг вернулась в Москву. В последние несколько месяцев она жила в Эстонии и нелестно высказалась в адрес России в местной прессе. По мнению некоторых экспертов, таким образом артистки наговорила на несколько статей уголовного кодекса.
Публицист Михаил Шахназаров решил поразмышлять о том, почему же Ауг решила вернуться.
«Почему? Да просто кушать хочется. В Эстонии на пропитание и пропой не заработаешь. А еще есть крыша, которая сказала: «Юля, возвращайся, тебе ничего не будет». Такая вот у нас национальная гордость. Взять да и простить упыря в юбке, который глумился над страной. Ну, а то, что она русских за людей не считает, так это она, видимо, заблуждается. Бывает...», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее актриса Яна Поплавская предложила предать Ауг отмене.