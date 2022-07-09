«В Эстонии на пропитание и пропой не заработаешь»: Шахназаров – о вернувшейся в Россию Ауг

На днях оскандалившаяся актриса Юлия Ауг вернулась в Москву. В последние несколько месяцев она жила в Эстонии и нелестно высказалась в адрес России в местной прессе. По мнению некоторых экспертов, таким образом артистки наговорила на несколько статей уголовного кодекса.

Публицист Михаил Шахназаров решил поразмышлять о том, почему же Ауг решила вернуться.