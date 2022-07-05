«Человек люто ненавидит страну»: Поплавская предложила предать Ауг отмене

Актриса Юлия Ауг долгое время зарабатывала на сцене российских театров и в кино. После весенних событий она резко высказалась в адрес нашей страны и сбежала в Эстонию, открестившись от русских корней. Тогда, кстати, директор «Ленкома» назвал ее предательницей.

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Яна Поплавская в беседе с Вячеславом Манучаровым на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» признала, что в свете скандальных заявлений многих звезд культурной сфере нашей страны требуется очистка. И Ауг здесь не место.

«Почему она должна играть на российской сцене? Человек люто ненавидит страну. Она кричит на всех углах, что никакого отношения к русским не имеет. Зачем ты приезжаешь в мою страну зарабатывать на российских сценах деньги?» - негодует Поплавская.

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