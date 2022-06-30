«В честь Юры»: в Госдуме предложили назвать детский дом именем Шатунова

Юрия Шатунова похоронили в Москве 28 июня. Часть его праха покоится на Троекуровском кладбище, а часть родные отвезут в Германию, где в последние годы жил артист с семьей.
Своей семьи у будущей звезды почти никогда не было. Его мама рано умерла. В возрасте 12 лет он попал в детский дом поселка Акбулак, а после — в школу-интернат города Оренбурга.
Депутат Госдумы Светлана Журова предложила назвать детский дом, в котором вырос Юрий Шатунов, в его честь.
«Мое поколение правда очень любило Юру Шатунова, мы были его поклонниками. Когда мы были детьми, мы очень сопереживали ему, что он из детского дома. Я могу сказать, что да, ему наверняка поставят памятник. Если поклонники объединятся, возможно, это будут какие-то народные пожертвования. И детский дом, в котором он рос, скорее всего, тоже можно было бы назвать в честь Юрия Шатунова», — заявила Журова изданию «Слово и дело».
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