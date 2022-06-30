«В честь Юры»: в Госдуме предложили назвать детский дом именем Шатунова

Юрия Шатунова похоронили в Москве 28 июня. Часть его праха покоится на Троекуровском кладбище, а часть родные отвезут в Германию, где в последние годы жил артист с семьей.

Своей семьи у будущей звезды почти никогда не было. Его мама рано умерла. В возрасте 12 лет он попал в детский дом поселка Акбулак, а после — в школу-интернат города Оренбурга.

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила назвать детский дом, в котором вырос Юрий Шатунов, в его честь.