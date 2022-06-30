«Не узнавал бы никого»: директор Шатунова рассказал, какая участь постигла бы Шатунова в случае спасения

Звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов ушел из жизни в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал инфаркт, попытки спасти артиста не увенчались успехом — в машине скорой помощи по дороге в больницу певец скончался в возрасте 48 лет.

Директор артист Аркадий Кудряшов в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что было бы, если бы Юру Шатунова все-таки спасли. И оказалось, что ждала бы его печальная участь.

«Врачи мне сказали, что если бы даже произошло чудо и им удалось бы его реанимировать, то Юра остался бы инвалидом, лежачим больным. Не узнавал бы никого и себя бы не помнил. Так нам сказали. Конечно, Юра не хотел бы такой судьбы», — поведал руководитель.

Напомним, что Юрия Шатунова кремировали 28 июня, часть праха предали земле на Троекуровском кладбище. Другую часть вдова и дети артиста забрали с собой в Германию, чтобы развеять ее над озером в Баварии, где любил отдыхать Шатунов.