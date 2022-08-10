Уже 20 лет: актеры «Ленкома» имеют невероятные льготы

Артистам предоставляют даже дачи.
Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

Марк Варшавер. Фото: Global Look Press

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал нашим журналистам, что его работники имеют социальный пакет, о котором можно только мечтать. Он организовал работу так, что все работают, все играют и получают зарплату, достойную их таланта.

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«В «Ленкоме» 20 лет бесплатное питание, прикрепление к поликлинике, дачи, на которых практически каждый год за копейки живут наши работники театра. А для чего я нужен, если я не буду заботиться о своих артистах?» — заявил Варшавер Teleprogramma.pro.

По его словам, в театре нет такого человека, который не получал бы материальную и медицинскую помощь в ту минуту, когда он обращается к руководителю.  

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