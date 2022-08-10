Уже 20 лет: актеры «Ленкома» имеют невероятные льготы

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал нашим журналистам, что его работники имеют социальный пакет, о котором можно только мечтать. Он организовал работу так, что все работают, все играют и получают зарплату, достойную их таланта.

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