«Увидеть не только нас...»: Юдашкина объяснила, зачем Пугачева на самом деле приехала к ним в гости

Алла Пугачева после каникул в Латвии вернулась в Москву. Оказавшись дома Примадонна тут же отправилась к друзьям. Сначала она навестила модельера Игоря Гуляева, посетив его бутик. А потом приехала в гости к чете Юдашкиных. И как оказалось для этого была своя причина.
«Алла, Аллочка, Аллуся, наша подруга, приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку Агату», - отметила Юдашкина.
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Алла Пугачева в гостях у четы Юдашкиных. Фото: личный архив
Алла Пугачева понянчилась с малюткой-внучкой Юдашкиных. Когда-то певица также возилась со своей Лизой. Дети Примадонны - восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза учатся в третьем классе. А вот уроки с детьми певица не делает, считая, что они должны привыкать к самостоятельности.