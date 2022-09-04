«Увидеть не только нас...»: Юдашкина объяснила, зачем Пугачева на самом деле приехала к ним в гости

Алла Пугачева после каникул в Латвии вернулась в Москву. Оказавшись дома Примадонна тут же отправилась к друзьям. Сначала она навестила модельера Игоря Гуляева, посетив его бутик. А потом приехала в гости к чете Юдашкиных. И как оказалось для этого была своя причина.

«Алла, Аллочка, Аллуся, наша подруга, приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку Агату», - отметила Юдашкина.

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