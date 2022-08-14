Уткнулся папке в плечо: фото Петросяна с сыном Ваганом на берегу моря умилило поклонников

Популярный сатирик Евгений Петросян в сентябре отметит свое 77-летие. Солидный возраст нисколько не мешает ему наслаждаться событиями, которые чаще происходят в жизни молодых людей.

В браке с молодой женой, 33-летней Татьяной Брухуновой Евгений Петросян воспитывает сына Вагана. Малышу в марте исполнилось два года.

Сейчас Евгений Петросян со своим семейством отдыхает в Турции и с удовольствием делится с поклонниками трогательными кадрами с сыном.

На этот раз Евгений Ваганович запечатлелся с Ваганом на берегу моря. Малыш нежно прижался к отцу и уткнулся своим лицом в его плечо.