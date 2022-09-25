Утерла нос всем: неузнаваемая Пугачева показала, чем на самом деле занимается в России (фото)

Алла Пугачева, появившись в России без своего мужа-иноагента, совсем не выглядит печальной. Артистка сразу стала появляться на светских тусовках, не скрываясь от публики.

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На сей раз ее засветил старый приятель Игорь Николаев, который собрал у себя дома многочисленных звезд, включая Игоря Крутого и Сергея Шакурова.

Алла Пугачева явилась на тусовку почти неузнаваемой – с новой прической, похудевшей, похорошевшей. Своим счастливым видом она показывала, что у нее в жизни все отлично, утирая нос злопыхателям.