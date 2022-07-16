Устал от образа мальчика-детдомовца: почему Шатунов ушел из «Ласкового мая»

После возвращения из гастролей по США в начале девяностых музыкант Юрий Шатунов неожиданно заявил, что уходит из группы «Ласковый май» на пике славы. Об этом рассказали в документальном фильме «Они потрясли мир. Юрий Шатунов и проклятье «Ласкового мая».

Как рассказал бывший участник группы Сергей Серков, Шатунов не захотел попадать «под конвейер множественных групп «Ласковый май». «Он в тот момент уже стал выступать просто как Юра Шатунов.

Сам Шатунов говорил, что устал от образа мальчика-детдомовца. Кроме того, ему надоели наряды, которые просило носить руководство.

«Ему не нравились брошки. Но он выполнял условия продюсеров», - заметил композитор Сергей Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его смерть потрясла многих поклонников.