Ушедший из России Netflix потерял в апреле-июне 970 тысяч подписчиков

Весной 2022 года популярный потоковый видеосервис Netflix, как и ряд других западных компаний, ушел из России. Из-за политических событий американский онлайн-кинотеатр лишил российских зрителей возможности легально смотреть «Ведьмака» и «Очень странные дела».

Однако дела у знаменитой сериальной платформы как раз совсем «не очень». 19 июля компания отчиталась о своих доходах за второй квартал 2022 года и призналась, что за три месяца потеряла 970 тысяч подписчиков. И это после того, как в первом квартале она потеряли еще 200 тысяч постоянных зрителей. Доля потерянных клиентов из России составила 700 тысяч человек.

Впрочем, для Netflix это даже хорошие новости. Дело в том, что сервис планировал потерю 2 миллионов подписчиков во втором квартале текущего года. Как передает издание Variety, в настоящее время у онлайн-кинотеатра 220,67 миллиона клиентов по всему миру, и компания ожидает роста числа зрителей в третьем квартале – плюс миллион подписчиков в июле-сентябре.