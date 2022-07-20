Ушедший из России Netflix потерял в апреле-июне 970 тысяч подписчиков

Весной 2022 года популярный потоковый видеосервис Netflix, как и ряд других западных компаний, ушел из России. Из-за политических событий американский онлайн-кинотеатр лишил российских зрителей возможности легально смотреть «Ведьмака» и «Очень странные дела».
Однако дела у знаменитой сериальной платформы как раз совсем «не очень». 19 июля компания отчиталась о своих доходах за второй квартал 2022 года и призналась, что за три месяца потеряла 970 тысяч подписчиков. И это после того, как в первом квартале она потеряли еще 200 тысяч постоянных зрителей. Доля потерянных клиентов из России составила 700 тысяч человек.
Впрочем, для Netflix это даже хорошие новости. Дело в том, что сервис планировал потерю 2 миллионов подписчиков во втором квартале текущего года. Как передает издание Variety, в настоящее время у онлайн-кинотеатра 220,67 миллиона клиентов по всему миру, и компания ожидает роста числа зрителей в третьем квартале – плюс миллион подписчиков в июле-сентябре.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Всего Netflix потерял 1,3 миллиона клиентов в США и Канаде, остался на прежнем уровне в Латинской Америке, минус 770 тысяч в Европе и Западной Азии и плюс примерно на один миллион в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, ранее акционеры компании подали на нее в суд из-за ложной информации о приросте клиентов.