Эксперт рассказал, куда делась российская аудитория Netflix

Весной 2022 года американский стриминговый сервис Netflix из-за политических событий прекратил свою деятельность в России. Для пользователей из РФ, даже готовых оформить платную подписку, популярный онлайн-кинотеатр оказался заблокирован, причем со стороны своего руководства, а не Роскомнадзора.

Нашли ли российские зрители себе равносильную замену? Среди официальных видеоплатформ вряд ли. Большинство начало пользоваться пиратскими ресурсами.

Такое мнение в рамках Российской креативной недели высказал эксперт индустрии, заместитель генерального директора компании MediaHills (анализирует аудиторию телеканалов) Дмитрий Колесов.

«На мой взгляд, в основном, аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы, потому что библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет», - цитирует спикера ТАСС.

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Он добавил, что в таких российских городах, как Москва, Петербург, Великий Новгород, Иваново, Кострома, зрители больше сосредоточены на просмотре отечественного кинематографа. А вот в Перми, Екатеринбурге, Магадане и Южно-Сахалинске, наоборот, наблюдается перегиб в сторону иностранного кино.

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